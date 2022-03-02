В Узловой женщина за рулем Mitsubishi сбила пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

Мужчина передвигался по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде.

1 марта в 20.00 в Узловой на улице Молодежной 43-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, сбила пешехода. По предварительной информации, 48-летний мужчина передвигался по левому краю проезжей части во встречном направлении без светоотражающих элементов.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, пешеход получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.