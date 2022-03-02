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В Узловой женщина за рулем Mitsubishi сбила пешехода
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Узловой женщина за рулем Mitsubishi сбила пешехода

Мужчина передвигался по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде.

1 марта в 20.00 в Узловой на улице Молодежной 43-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, сбила пешехода. По предварительной информации, 48-летний мужчина передвигался по левому краю проезжей части во встречном направлении без светоотражающих элементов.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, пешеход получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

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