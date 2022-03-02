Улица Мосина частично перекрыта из-за пожара в кровельном центре: фото и видео

На месте происшествия работают семь пожарных расчетов.

Утром 2 марта в Туле на ул. Мосина загорелся кровельный центр. По предварительной информации, произошло возгорание строительных материалов, из-за чего образовалось большое количество дыма.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, на месте работают семь пожарных расчетов.

Ул. Мосина перекрыта на участке от ул. Лейтейзена до ул. Фрунзе.

Пострадавших на пожаре нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.