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Улица Мосина частично перекрыта из-за пожара в кровельном центре: фото и видео

Улица Мосина частично перекрыта из-за пожара в кровельном центре: фото и видео

На месте происшествия работают семь пожарных расчетов.

Утром 2 марта в Туле на ул. Мосина загорелся кровельный центр. По предварительной информации, произошло возгорание строительных материалов, из-за чего образовалось большое количество дыма.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, на месте работают семь пожарных расчетов.

Ул. Мосина перекрыта на участке от ул. Лейтейзена до ул. Фрунзе.

Пострадавших на пожаре нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 1
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 2
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 3
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 4
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 5
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 6
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 7
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 8
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 9
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 10
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 11
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 12
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 13
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 14
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 15
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 16
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 17
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 18
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 19
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 20
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 21
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 22
Пожар в кровельном центре на ул. Мосина, Фото: 23
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:32 +1
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