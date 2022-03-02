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Сумма областного маткапитала на покупку компьютера увеличена до 50 тысяч рублей
Фото pixabay.com

Сумма областного маткапитала на покупку компьютера увеличена до 50 тысяч рублей

Ранее эта сумма была вдвое меньше.

С такой инициативой Алексей Дюмин обратился к Тульской областной Думе. Депутаты единогласно поддержали законопроект.
 
Теперь малоимущие семьи, получившие областной материнский капитал, смогут потратить до 50 тысяч рублей на покупку компьютерной техники. Ранее эта сумма была вдвое меньше.
 
Областной материнский капитал предоставляется при рождении или усыновлении третьего или последующих детей.
 
73 225 рублей выплатят жителям Тульской области, если дети родились с 1 января 2012 года по 31 декабря 2019 года. 150 000 рублей получат родители детей, рожденных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
 
При рождении ребенка областной маткапитал можно оформить в отделениях МФЦ и на портале «Госуслуги 71» по ссылке.
 
Областной материнский капитал можно использовать для:
 
• улучшения жилищных условий;
• получения образования;
• компенсации оплаты санаторно-курортного лечения;
• ремонта, газификации, электрификации и водоснабжения в жилых домах;
• покупки автомобиля российского производства;
• покупки компьютера для обучения.
 
Перечень документов для предоставления областного семейного капитала размещен в «Навигаторе социальных услуг» по ссылке.
 
Дополнительные консультации можно получить по номеру горячей линии 129.
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