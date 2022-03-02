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В Туле пассажир поезда «разул» спящего попутчика
Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции Тула

В Туле пассажир поезда «разул» спящего попутчика

Преступление было совершено в купе состава, ехавшего из Санкт-Петербурга в Белгород.

Транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о краже зимних кожаных ботинок у пассажира поезда «Санкт-Петербург –Белгород».

В ходе дознания было установлено, что пассажир из северной столицы, собирая свои вещи и готовясь к выходу в Туле, обнаружил под своей полкой мужские зимние кожаные ботинки, принадлежащие его попутчику. Убедившись, что владелец обуви спит, злоумышленник убрал ботинки в пакет, спрятал его в свою спортивную сумку и сошёл с поезда. Сумма ущерба составила 5500 рублей.

Проснувшись и обнаружив, что его «разули», владелец ботинок обратился к проводникам поезда, а они позвонили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Тула. Злоумышленника оперативно установили и задержали – им оказался 22-летний житель республики Тыва, приехавший в Тулу в командировку. Он сознался в краже, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

 

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вчера, в 21:21 +1
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