В Туле пассажир поезда «разул» спящего попутчика

Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции Тула

Транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о краже зимних кожаных ботинок у пассажира поезда «Санкт-Петербург –Белгород».

В ходе дознания было установлено, что пассажир из северной столицы, собирая свои вещи и готовясь к выходу в Туле, обнаружил под своей полкой мужские зимние кожаные ботинки, принадлежащие его попутчику. Убедившись, что владелец обуви спит, злоумышленник убрал ботинки в пакет, спрятал его в свою спортивную сумку и сошёл с поезда. Сумма ущерба составила 5500 рублей.

Проснувшись и обнаружив, что его «разули», владелец ботинок обратился к проводникам поезда, а они позвонили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Тула. Злоумышленника оперативно установили и задержали – им оказался 22-летний житель республики Тыва, приехавший в Тулу в командировку. Он сознался в краже, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.