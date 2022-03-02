Россияне смогут расплачиваться за рубежом рублями и валютой

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Указ президента страны об ограничении вывоза иностранной валюты за рубеж не ограничивает её использование для оплаты товаров и услуг.

Граждане России смогут оплачивать рублями и иностранной валютой зарубежные покупки, обучение и различные услуги, в том числе коммунальные и медицинские.

Об этом говорится в разъяснениях Центрального банка России к указу президента Владимира Путина об ограничении вывоза за рубеж иностранной валюты. Сообщение регулятора цитирует РБК.

В нём уточняется, что «указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, «самозанятые» лица) платежей в пользу нерезидентов как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте на указанные цели».