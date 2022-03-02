Какие дома Тулы будут обесточены 3 марта
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Лейтейзена, 1,
- ул. Сойфера, 7, 8, 14,
- Красноармейский пр-т, 8, 14,
- ул. Кутузова, 105-131 (нечётн.),
- ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
- ул. Попова, 40-59,
- ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 68, 84,
- ул. Крылова, 30-46 (чётн.),
- ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.),
- 9-й пр-д, 48-58 (чётн.), 53-65 (нечётн.), 58-б, 60-б,
- 10-й пр-д, 54-72 (чётн.), 59-89 (нечётн.),
- 11-й пр-д, 62-86 (чётн.), 57-79 (нечётн.),
- ул. Капитана Громова, 8,
- ул. Болдина, 51, 53, 55,
- ул. 2-я Трубная, 1, 3, 2-6 (чётн.),
- ул. Тульского Рабочего полка, 1-70,
- ул. М. Смирнова, 92-122 (чётн.), 130-а, 105, 107,
- ул. Кауля, 17, 19, 21,
- ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30,
- Одоевское шоссе, 41-53 (нечётн.), 27-б, 29-а,
- 2-й Шоссейный пер., 15-32,
- 11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),
- 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
- ул. Токарева, 1-30, 38,
- ул. Парижской Коммуны, 4-62 (чётн.), 30-а, 1-61 (нечётн.), 27-а,
- ул. Грибоедова, 31-62,
- ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Писемского, 14,
- ул. Красина, 55, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- ул. Нормандии Неман, 2-19,
- ул. Галкина, 237,
- ул. М. Мазая, 1, 3, 4, 4-а, 5, 7, 9, 11, 2,
- ул. Доватора, 3/1, 2,
- ул. Металлургов, 5, 7, 9, 11,
- ул. Гайдара, 4, 6, 8, 1,
- ул. Столетова, 2,
- п. Менделеевский: ул. М. Горького, 1-9 (нечётн.), 8,
- ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8,
- ул. Полевая, 1-9,
- ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.).
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