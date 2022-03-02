«Накажи автохама»: водителя оштрафовали за блокирование проезда скорой
Автолюбитель припарковался в запрещенном месте и создал помеху другим машинам.
Очередной нарушитель ПДД понес наказание, благодаря неравнодушию читателей Myslo. На этот раз оштрафовали владельца Mitsubishi, который неоднократно нарушал ПДД, паркуясь в запрещенном месте. В том числе 17 декабря из-за него не могла проехать спешащая к грудному ребенку скорая.
«По данному факту сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Туле установлен водитель, совершивший данное правонарушение. В отношении виновника вынесено постановление об административном правонарушении по части 4 ст. 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств). Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
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