Тульский «Арсенал» проиграл «Алании» и вылетел из Кубка России

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульские футболисты во Владикавказе встретились с «Аланией». Игра не задалась с самого начала – на 4-й минуте Хубулов поразил ворота «Арсенала» после прострела с левого фланга. Спустя 15 минут он получил «горчичник» за грубую игру.

На 37-й минуте предупреждение получил игрок «Алании» Кочиев, после того, как налетел на Давиташвили. На протяжении первой половины матча у обеих команд были шансы забить гол, но этого не произошло.

Во втором тайме жёлтые карточки посыпались на туляков, как из рога изобилия – их получили Радакович, Беляев, Чаушич. Судья добавил к основному времени четыре минуты, но они не помогли «Арсеналу» – матч завершился со счётом 1:0, а тульский клуб выбыл из борьбы за Кубок России.