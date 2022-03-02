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Тульский «Арсенал» проиграл «Алании» и вылетел из Кубка России
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» проиграл «Алании» и вылетел из Кубка России

Матч завершился с минимальным счётом, единственный гол был забит на 4 минуте встречи.

Тульские футболисты во Владикавказе встретились с «Аланией». Игра не задалась с самого начала – на 4-й минуте Хубулов поразил ворота «Арсенала» после прострела с левого фланга.  Спустя 15 минут он получил «горчичник» за грубую игру.

На 37-й минуте предупреждение получил игрок «Алании» Кочиев, после того, как налетел на Давиташвили. На протяжении первой половины матча у обеих команд были шансы забить гол, но этого не произошло.

Во втором тайме жёлтые карточки посыпались на туляков, как из рога изобилия – их получили Радакович, Беляев, Чаушич. Судья добавил к основному времени четыре минуты, но они не помогли «Арсеналу» – матч завершился со счётом 1:0, а тульский клуб выбыл из борьбы за Кубок России.

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