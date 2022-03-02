Момент ДТП на ул. Дмитрия Ульянова в Туле попал на видеорегистратор

Фото и видео предоставлено очевидцем происшествия

К счастью, в автоаварии никто не пострадал.

Днем 2 марта на ул. Дмитрия Ульянова в Туле произошло ДТП. Судя по записи видеорегистратора, водитель Mitsubishi Lancer буквально выскочил с ул. Тульского Рабочего Полка и врезался в Kia Soul.

По информации на момент публикации новости, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД.