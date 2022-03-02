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Момент ДТП на ул. Дмитрия Ульянова в Туле попал на видеорегистратор
Фото и видео предоставлено очевидцем происшествия

Момент ДТП на ул. Дмитрия Ульянова в Туле попал на видеорегистратор

К счастью, в автоаварии никто не пострадал.

Днем 2 марта на ул. Дмитрия Ульянова в Туле произошло ДТП. Судя по записи видеорегистратора, водитель Mitsubishi Lancer буквально выскочил с ул. Тульского Рабочего Полка и врезался в Kia Soul.
 
По информации на момент публикации новости, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД.
 

 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:39 +1
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