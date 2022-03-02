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В Суворове пропал 57-летний мужчина

В Суворове пропал 57-летний мужчина

К его поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Суворове разыскивают пропавшего 57-летнего Александра Александровича Ахтеньева. О его местонахождении ничего неизвестно с 27 февраля 2022 года.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, карие глаза, седые волосы.

Особые приметы: носит усы.

Одежда: черная куртка, серые джинсы, серые кеды без шнурков с белой подошвой.

Волонтеры отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Знаете, где может находиться пропавший Александр Ахтеньев? Сообщайте по тел.: 8 (800) 700−54−52 или 102, 112.

 

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