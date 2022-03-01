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В Туле снесут автозаправку «Лего-Ойл» на улице Мосина: на место прибыли приставы

В Туле снесут автозаправку «Лего-Ойл» на улице Мосина: на место прибыли приставы

На месте также работают сотрудники МЧС. К месту событий подъехала спецтехника.

Утром 1 марта на ул. Мосина, 8 судебные приставы готовят операцию по сносу незаконной автозаправочной станции «Лего-Ойл». АЗС находится в районе кругового движения возле Павшинского моста.

К моменту прибытия приставов в кассе АЗС находился мужчина, который представился владельцем комплекса, но при этом пояснил, что не является представителем «Лего-Ойл».

Туляк пояснил, что получил это имущество в качестве залога в счет долга от бывшего владельца заправки.

Мужчина рассказал, что не знал о предстоящем сносе, на место прибыл, так как ему позвонили заправщики. При этом мужчина отказался получать от судебных приставов официальное уведомление о начале сноса. На что его предупредили, что у него есть час, чтобы забрать с АЗС свои личные вещи, после чего начнется снос.

Как стало известно Myslo, участок земли, на которой находится АЗС, принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Тульской области. Суды по спорному участку тянулись с 2019 года.

 

Напомним, ранее Myslo сообщал о сносе комплекса зданий бывшего завода ТОЗТИ, который находится неподалеку — на ул. Ф. Смирнова. Завод сносят под строительство многоэтажек.

Галерея
В Туле приставы готовятся к сносу автозаправки «Лего-ойл» на улице Мосина, Фото: 1
В Туле приставы готовятся к сносу автозаправки «Лего-ойл» на улице Мосина, Фото: 2
В Туле приставы готовятся к сносу автозаправки «Лего-ойл» на улице Мосина, Фото: 3
В Туле приставы готовятся к сносу автозаправки «Лего-ойл» на улице Мосина, Фото: 4
В Туле приставы готовятся к сносу автозаправки «Лего-ойл» на улице Мосина, Фото: 5
В Туле приставы готовятся к сносу автозаправки «Лего-ойл» на улице Мосина, Фото: 6
В Туле приставы готовятся к сносу автозаправки «Лего-ойл» на улице Мосина, Фото: 7
В Туле приставы готовятся к сносу автозаправки «Лего-ойл» на улице Мосина, Фото: 8
В Туле приставы готовятся к сносу автозаправки «Лего-ойл» на улице Мосина, Фото: 9
В Туле приставы готовятся к сносу автозаправки «Лего-ойл» на улице Мосина, Фото: 10
В Туле приставы готовятся к сносу автозаправки «Лего-ойл» на улице Мосина, Фото: 11
В Туле приставы готовятся к сносу автозаправки «Лего-ойл» на улице Мосина, Фото: 12
В Туле приставы готовятся к сносу автозаправки «Лего-ойл» на улице Мосина, Фото: 13
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Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:32 +4
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