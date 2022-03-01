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Туляк жестоко убил случайного знакомого за отказ купить у него телефон

Туляк жестоко убил случайного знакомого за отказ купить у него телефон

Мужчину осудили, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

В Туле 56-летний ранее судимый Вадим Дмитриев признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следователей СУ СКР по Тульской области, обвиняемый распивал алкоголь в компании случайного знакомого в ночь с 1 на 2 ноября 2021 года. Мужчина предложил знакомому купить телефон, тот забрал гаджет, но отказался за него платить и не спешил возвращать владельцу. Взбешенный обвиняемый 11 раз ударил 37-летнего мужчину деревянным брусом по голове, после чего нанес 13 ударов ножом в шею. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия.
 
Приговором суда Дмитриеву назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 18:15 +3
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