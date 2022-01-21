Туляк жестоко убил знакомого, который не стал покупать у него телефон

В Туле 56-летний ранее судимый местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следователей СУ СКР по Тульской области, обвиняемый распивал алкоголь в компании случайного знакомого в ночь с 1 на 2 ноября 2021 года. Мужчина предложил знакомому купить телефон, тот забрал гаджет, но отказался за него платить и не спешил возвращать владельцу. Взбешенный обвиняемый 11 раз ударил 37-летнего мужчину деревянным брусом по голове, после чего нанес 13 ударов ножом в шею. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.