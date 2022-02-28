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Рейд ГИБДД в Туле: инспекторы составили 10 протоколов на водителей за неправильную перевозку детей
Фото УГИБДД по Тульской области.

Рейд ГИБДД в Туле: инспекторы составили 10 протоколов на водителей за неправильную перевозку детей

Рейд прошел возле ТРЦ «Макси».

27 февраля в Туле сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Ребенок — пассажир». Мероприятие было направлено на повышение транспортной дисциплины среди водителей, которые перевозят несовершеннолетних пассажиров на личных автомобилях.
 
 
В ходе рейда инспекторы ДПС проверили, установлены ли в машинах специальные детские удерживающие устройства, правильность их установки, а также применение ремней безопасности.
 
За время рейда на нарушителей составили 10 административных материалов по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Штраф по этой статье составляет 3000 рублей.

 

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