Рейд ГИБДД в Туле: инспекторы составили 10 протоколов на водителей за неправильную перевозку детей

27 февраля в Туле сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Ребенок — пассажир». Мероприятие было направлено на повышение транспортной дисциплины среди водителей, которые перевозят несовершеннолетних пассажиров на личных автомобилях.

В ходе рейда инспекторы ДПС проверили, установлены ли в машинах специальные детские удерживающие устройства, правильность их установки, а также применение ремней безопасности.

За время рейда на нарушителей составили 10 административных материалов по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Штраф по этой статье составляет 3000 рублей.