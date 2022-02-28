Тулячка Дарья Абрамова завоевала серебро международного турнира в Болгарии

Фото Федерации бокса Тульской области.

Тулячка Дарья Абрамова стала серебряным призером прошедшего в Софии международного турнира «Мемориал Странджа». 27 февраля наша спортсменка в финальном бою в весовой категории до 57 кг уступила хозяйке ринга из сборной Болгарии Светлане Каменовой.



Как сообщает Федерация бокса Тульской области, всего в ходе турнира Дарья Абрамова провела четыре боя. На пути к финалу спортсменка победила Стелин Гроси из Франции, Ситору Турдибекову из Узбекистана и представлявшую Россию на Олимпийских играх в Токио Людмилу Воронцову из Республики Бурятия.





В мужском турнире в составе сборной России в весовой категории до 92 кг выступал туляк Тимур Гамзатов, но он проиграл бой узбекскому боксеру Мадияру Сайдрахимову.



Всего этом году награды оспаривали 245 спортсменов из 36 стран.