В Кимовске следователи возбудили уголовное дело по факту падения наледи на подростка

Фото Следственного комитета по Тульской области.

22 февраля в следственное управление СК России по Тульской области сообщили о падении наледи на 16-летнего подростка . Происшествие случилось в Кимовске на ул. Павлова 15/33.

С полученными повреждениями несовершеннолетний доставлен в больницу Новомосковска, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следователи СК осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, изъяли необходимую документацию, назначили судебные экспертизы.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке дома от снега и наледи.

Отметим, что также по факту происшествия проводит проверку и прокуратура.