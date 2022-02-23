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В Кимовске следователи возбудили уголовное дело по факту падения наледи на подростка
Фото Следственного комитета по Тульской области.

В Кимовске следователи возбудили уголовное дело по факту падения наледи на подростка

16-летний пострадавший находится в больнице.

22 февраля в следственное управление СК России по Тульской области сообщили о падении наледи на 16-летнего подростка. Происшествие случилось в Кимовске на ул. Павлова 15/33.
 
С полученными повреждениями несовершеннолетний доставлен в больницу Новомосковска, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
 
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
 
Следователи СК осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, изъяли необходимую документацию, назначили судебные экспертизы.
 
 
В ходе расследования будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке дома от снега и наледи. 
 
Отметим, что также по факту происшествия проводит проверку и прокуратура.
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