В Туле на трассе вспыхнула «Волга»

Фото очевидца

Пожар произошёл на трассе «Крым», в районе поворота к пос. Барсуки.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером 22 февраля, на трассе М-2 «Крым», в районе поворота к пос. Барсуки, загорелся автомобиль «Волга». На место прибыли пожарные, медики и сотрудники МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области уточнили, что, по предварительной информации, причиной возгорания стало задымление, произошедшее в салоне во время движения. Водителю удалось своевременно покинуть салон легковушки. На место оперативно прибыли два пожарных расчёта, никто не пострадал.