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В Туле на трассе вспыхнула «Волга»
Фото очевидца

В Туле на трассе вспыхнула «Волга»

Пожар произошёл на трассе «Крым», в районе поворота к пос. Барсуки.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером 22 февраля, на трассе М-2 «Крым», в районе поворота к пос. Барсуки, загорелся автомобиль «Волга». На место прибыли пожарные, медики и сотрудники МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области уточнили, что, по предварительной информации, причиной возгорания стало задымление, произошедшее в салоне во время движения. Водителю удалось своевременно покинуть салон легковушки. На место оперативно прибыли два пожарных расчёта, никто не пострадал.

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вчера, в 21:40 +1
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Тулатрасса М-2 Крым

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