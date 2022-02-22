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Алексинец угрожал убийством своей матери, а она просила судью не наказывать сына

Алексинец угрожал убийством своей матери, а она просила судью не наказывать сына

Несмотря на примирение родственников, суд назначил мужчине наказание в виде 400 часов обязательных работ.

В Алексине суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал зарезать свою мать. Конфликт произошёл во время бытовой ссоры, а сам злоумышленник был пьян – схватив женщину за горло, он приставил к шее кухонный нож и сказал: «Я тебя убью».

Мать подсудимого испугалась за свою жизнь – мужчина был зол, агрессивен и значительно превосходил ее физически. В судебном заседании злоумышленник полностью признал вину, извинился перед матерью и просил прекратить уголовное дело в связи с примирением. Потерпевшая поддержала просьбу сына.

Но суд принял во внимание, что фигурант по месту жительства характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртным и уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Кроме того, в июле прошлого года он уже попадал на скамью подсудимых из-за аналогичного преступления, но дело было прекращено из-за примирения сторон. В этот раз мужчине назначили реальное наказание – 400 часов обязательных работ.

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вчера, в 21:50 +1
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Тульская областьАлексин

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