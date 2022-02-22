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В Тульской области сотрудники ГИБДД проведут рейд «Пешеход»
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Тульской области сотрудники ГИБДД проведут рейд «Пешеход»

Профилактическое мероприятие пройдёт с 22 февраля по 3 марта.

Для профилактики ДТП с участием пешеходов и укрепления дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного движения, с 22 февраля по 3 марта в Тульской области будет проводиться профилактическое мероприятие «Пешеход».

Сотрудники ГИБДД будут не только пресекать нарушения среди водителей, не пропускающих пешеходов на переходах, но и напомнят пешим участникам движения о необходимости соблюдения ПДД.

Пешеходам следует быть внимательными при пересечении проезжей части и переходить её только в установленных местах, не отвлекаясь на телефонные разговоры. Кроме того, рекомендуется носить на сумке или одежды светоотражающие элементы, а при передвижении по дорогам вне населенных пунктов в тёмное время суток это требование обязательно – за отсутствие светоотражателя можно получить штраф 500 рублей.

Госавтоинспекция Тульской области призывает водителей быть внимательнее к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами, будьте особенно осторожны в местах, где на проезжую часть могут выбежать дети.

Если в темное время суток вы заметили на трассе вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения – сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!

  • ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  • ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13.
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вчера, в 21:21 +1
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