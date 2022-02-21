новости
новости
Регистрация
Театр юного зрителя отметит 80 лет со дня своего возрождения

Театр юного зрителя отметит 80 лет со дня своего возрождения

23 февраля в 18.00 театр представит на своей официальной странице «ВКонтакте» бесплатную онлайн-трансляцию спектакля о войне «Рядовые».

В октябре 1941 года, когда враг вплотную подошел к Туле, ТЮЗ, как и другие театры области, ликвидировали. Здание на улице Коминтерна было повреждено при бомбардировке.

— Почти во всем театре выбиты рамы и разбиты стекла, разморожена вся отопительная система, водопровод и канализация, а также повреждена электропроводка, — говорилось в докладе «О восстановлении городского хозяйства» весной 1942 года.

13 февраля 1942 года Тульский горисполком возложил работы по восстановлению здания ТЮЗа на штаб МПВО (местной противовоздушной обороны) Привокзального района. Срок сдачи объекта назначили на 23 февраля — ко Дню Красной Армии. Бойцы успели привести здание в порядок менее чем за 10 дней.


Коллектив ТЮЗа в 1942 году.

Основной проблемой стало отсутствие труппы. После ликвидации театра актеры, режиссеры, художники разъехались, многие были призваны в армию. Было решено включить в состав ТЮЗа кукольный театр, в котором сохранилось до 50% труппы. 8 марта 1942 года театр начал работу. Было представлено три кукольных спектакля: «Неумирающий Антон», «Петрушка-лекарь» и «Чудесная карта».

31 мая 1942 года спектаклем «Тимур и его команда» открыла сезон созданная практически с нуля драматическая труппа. Период с 20 октября 1941 г. по 23 февраля 1942 г. был единственным перерывом в работе за всю 90-летнюю историю Тульского театра юного зрителя.

Тульский ТЮЗ основан в 1931 году, с 1936 года располагается в бывшем Народном Доме на улице Коминтерна. Всего здесь было поставлено свыше 550 спектаклей для детей и юношества.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 12:31 +5
Другие статьи по темам
Событие
ТЮЗсобытие80 лет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бывший опер требовал секса от подростков и шантажировал их интимными фото: дело направлено в суд
Бывший опер требовал секса от подростков и шантажировал их интимными фото: дело направлено в суд
В Туле глыба льда пробила лобовое стекло иномарки
В Туле глыба льда пробила лобовое стекло иномарки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.