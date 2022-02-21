Театр юного зрителя отметит 80 лет со дня своего возрождения

23 февраля в 18.00 театр представит на своей официальной странице «ВКонтакте» бесплатную онлайн-трансляцию спектакля о войне «Рядовые».

В октябре 1941 года, когда враг вплотную подошел к Туле, ТЮЗ, как и другие театры области, ликвидировали. Здание на улице Коминтерна было повреждено при бомбардировке.

— Почти во всем театре выбиты рамы и разбиты стекла, разморожена вся отопительная система, водопровод и канализация, а также повреждена электропроводка, — говорилось в докладе «О восстановлении городского хозяйства» весной 1942 года.

13 февраля 1942 года Тульский горисполком возложил работы по восстановлению здания ТЮЗа на штаб МПВО (местной противовоздушной обороны) Привокзального района. Срок сдачи объекта назначили на 23 февраля — ко Дню Красной Армии. Бойцы успели привести здание в порядок менее чем за 10 дней.



Коллектив ТЮЗа в 1942 году.

Основной проблемой стало отсутствие труппы. После ликвидации театра актеры, режиссеры, художники разъехались, многие были призваны в армию. Было решено включить в состав ТЮЗа кукольный театр, в котором сохранилось до 50% труппы. 8 марта 1942 года театр начал работу. Было представлено три кукольных спектакля: «Неумирающий Антон», «Петрушка-лекарь» и «Чудесная карта».

31 мая 1942 года спектаклем «Тимур и его команда» открыла сезон созданная практически с нуля драматическая труппа. Период с 20 октября 1941 г. по 23 февраля 1942 г. был единственным перерывом в работе за всю 90-летнюю историю Тульского театра юного зрителя.

Тульский ТЮЗ основан в 1931 году, с 1936 года располагается в бывшем Народном Доме на улице Коминтерна. Всего здесь было поставлено свыше 550 спектаклей для детей и юношества.