Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
В Куркинском районе сгорел дом: спасатели эвакуировали 4 детей и 5 взрослых
Один из жильцов пострадал. Дом полностью выгорел внутри.
В 14.50 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Пашково Куркинского района. На место происшествия были направлены два пожарных расчёта.
Они прибыли на место в 15.05, а спустя девять минут огонь был потушен. Эвакуировано 9 человек, в том числе 4 детей. Один из жильцов пострадал, дом выгорел внутри по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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