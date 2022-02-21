В Куркинском районе сгорел дом: спасатели эвакуировали 4 детей и 5 взрослых

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В 14.50 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Пашково Куркинского района. На место происшествия были направлены два пожарных расчёта.

Они прибыли на место в 15.05, а спустя девять минут огонь был потушен. Эвакуировано 9 человек, в том числе 4 детей. Один из жильцов пострадал, дом выгорел внутри по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.