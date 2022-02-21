В Тульскую область 22 февраля прибудут 1500 беженцев с Донбасса

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Подготовка к их приезду обсуждалась на оперативном совещании у Алексея Дюмина.

На базе областного ГУ МЧС России создан оперативный штаб по оказанию всесторонней помощи прибывающим из ДНР и ЛНР. По словам губернатора, были поставлены и отработаны следующие задачи:

сформировать необходимое количество мест в пунктах временного размещения, чтобы на случай обострения обстановки иметь резерв дополнительных мест,

выделить достаточное количество транспорта для встречи и доставки к местам временного размещения граждан, прибывающих в Тульскую область,

сформировать группу волонтеров для встречи двух эшелонов и оказания помощи вынужденным переселенцам в пунктах временного размещения,

обеспечить оказание медицинской помощи на территории железнодорожного вокзала Тулы и в пунктах временного размещения, а также соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер, исходя из эпидобстановки,

сформировать перечень вакансий для трудоустройства граждан, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, а для детей – обеспечить возможность продолжить образовательный процесс.

Алексей Дюмин подчеркнул, что большинство прибывающих – женщины и дети. Он попросил членов кабмина отнестись к с максимальным вниманием и заботой, чтобы они чувствовали себя комфортно и безопасно.

Беженцев направят в 18 пунктов временного размещения. У каждого из них по приезду измерят температуру, для взрослых организуют вакцинацию против COVID-19, а для детей – прививки в соответствии с календарем иммунизации. В дальнейшем за каждым пунктом временного размещения будет закреплен медицинский работник

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов доложил, что прибывшим окажут содействие в открытии лицевых счетов и заполнении заявлений на получение федеральной выплаты в 10 тысяч рублей. Центры занятости помогут беженцам найти работу.

По словам министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, совместно с администрациями муниципалитетов министерство проработает вопрос зачисления прибывших детей в сады, школы, учреждения среднего профессионального образования.

Алексей Дюмин поручил организовать для прибывающих детей посещение музеев и других учреждений культуры и отметил, что необходимо чётко координировать все действия и совместно устранять возникающие трудности.

В Туле формируется гуманитарный груз для отправки в Ростовскую область, ведется сбор продовольствия, средств личной гигиены и дезинфекции, а также одежды и бытовой техники. Колонна отправится к месту назначения во вторник, 22 февраля.

Для жителей Донбасса, которые приедут в Тульскую область самостоятельно, будет организована горячая линия МЧС – им окажут необходимую консультационную помощь.