новости
новости
Регистрация
Конфликт на дороге в Туле: обидчивый «учитель» опубликовал запись со своего видеорегистратора
Фото: vk.com/4p.tula

Конфликт на дороге в Туле: обидчивый «учитель» опубликовал запись со своего видеорегистратора

Первая часть записи была опубликована в нашей традиционной рубрике «Накажи автохама».

Ранее мы публиковали кадры небольшого дорожного конфликта, который недавно произошел на ул. Советской в Туле. Сегодня в паблике «Автохамы и ДТП | Тула» появилась запись, сделанная видеорегистратором второго участника событий. На ней видно, что оппонент тоже неоднократно пытался «подрезать» водителя Skoda Kodiaq.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Накажи автохама
«Накажи автохама»: трое нарушителей парковки получили «письма счастья»
Дежурная часть
«Накажи автохама»: трое нарушителей парковки получили «письма счастья»
вчера, в 17:50, 18 1325 7
«Накажи автохама»: обидчивого из автошколы оштрафовали за нарушение правил маневрирования
Дежурная часть
«Накажи автохама»: обидчивого из автошколы оштрафовали за нарушение правил маневрирования
17 февраля, в 18:01, 29 2427 5
«Накажи автохама»: обидчивый нарушитель мгновенно переквалифицировался в «учителя»
Дежурная часть
«Накажи автохама»: обидчивый нарушитель мгновенно переквалифицировался в «учителя»
17 февраля, в 11:20, 118 3751 4
«Накажи автохама»: на ул. Михеева еще один водитель остановил движение трамваев
Дежурная часть
«Накажи автохама»: на ул. Михеева еще один водитель остановил движение трамваев
16 февраля, в 21:00, 70 2920 7
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
вчера, в 11:59 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Академия «Арсенала» приглашает юных футболистов на просмотр
Академия «Арсенала» приглашает юных футболистов на просмотр
Из армейского магазина в Туле украли топор и телефон
Из армейского магазина в Туле украли топор и телефон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.