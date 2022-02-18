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Из армейского магазина в Туле украли топор и телефон

Из армейского магазина в Туле украли топор и телефон

Владельцы магазина просят вернуть похищенное по-хорошему.

Преступление произошло вечером 16 февраля. По словам владельцев магазина «Военсклад», расположенного на проспекте Ленина, 103, преступников было трое.
 
Лица злоумышленников попали на записи камер видеонаблюдения. Двое, мужчина и женщина, внимательно разглядывали товар, после чего, заявляют владельцы «Военсклада», умыкнули топор и рабочий телефон.
 

 
Потерпевшие просят вернуть украденное по-хорошему и предлагают вознаграждение за информацию о злоумышленниках.
 
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вчера, в 11:40 +5
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