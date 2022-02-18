Из армейского магазина в Туле украли топор и телефон
Владельцы магазина просят вернуть похищенное по-хорошему.
Преступление произошло вечером 16 февраля. По словам владельцев магазина «Военсклад», расположенного на проспекте Ленина, 103, преступников было трое.
Лица злоумышленников попали на записи камер видеонаблюдения. Двое, мужчина и женщина, внимательно разглядывали товар, после чего, заявляют владельцы «Военсклада», умыкнули топор и рабочий телефон.
Потерпевшие просят вернуть украденное по-хорошему и предлагают вознаграждение за информацию о злоумышленниках.
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