Из армейского магазина в Туле украли топор и телефон

Преступление произошло вечером 16 февраля. По словам владельцев магазина «Военсклад», расположенного на проспекте Ленина, 103, преступников было трое.

Лица злоумышленников попали на записи камер видеонаблюдения. Двое, мужчина и женщина, внимательно разглядывали товар, после чего, заявляют владельцы «Военсклада», умыкнули топор и рабочий телефон.

Потерпевшие просят вернуть украденное по-хорошему и предлагают вознаграждение за информацию о злоумышленниках.