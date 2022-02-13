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Закладчик из Новомосковска отправится на 9 лет в колонию
Фото из архива Myslo.ru.

Закладчик из Новомосковска отправится на 9 лет в колонию

Мужчина ввязался в эту историю, потому что нужны были деньги. Теперь на ближайшие годы его финансовый вопрос точно решен.

Новомосковский районный суд вынес приговор местному жителю Р.Б. Эламонову за попытку продать наркотики через интернет. 

Некий мужчина, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, предложил Эламонову Р.Б., испытывающему материальные трудности, вместе продавать наркотики. Роль Эламонова заключалась в закладке доз наркотических средств в Новомосковске, Ефремове и других городах Тульской области за определенную плату.

С августа до 8 сентября 2021 года подсудимый в WhatsApp получил сообщение с фотографией и географическими координатами местонахождения закладки, сделанной в Московской области. Он поехал и забрал из тайника не менее 394,9 г. смеси, привез ее к себе домой в Новомосковск.

Через некоторое время он приехал в Ефремов на Тульское шоссе. В земле  мужчина сделал закладку с 0,58 г. запрещенного вещества, сфотографировал это место на телефон и внес на фотографию координаты местонахождения закладки.

Довести до конца свой преступный умысел Эламонов вместе с неустановленным лицом не смогли – закладку, а также хранящиеся дома наркотики были изъяты сотрудниками полиции.

10 февраля суд приговорил Эламонова к 9 годам исправительной колонии строгого режима.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:11 +4
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