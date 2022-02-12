новости
новости
Регистрация
Пострадавший в ДТП на ул. Рязанской госпитализирован

Пострадавший в ДТП на ул. Рязанской госпитализирован

Мужчина получил различные травмы.

В УГИБДД рассказали подробности аварии, которая случилась 12 февраля в Туле на улице Рязанской. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на встречку, врезался в Skoda Rapid, а затем в попутный Kia Rio.

В ДТП пострадал водитель ВАЗа, его госпитализировали с различными травмами.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 17:28 +6
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
пострадавший

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Завышены цены на лекарства, нет экспресс-тестов на ковид: в Туле общественники провели рейд по аптекам
Завышены цены на лекарства, нет экспресс-тестов на ковид: в Туле общественники провели рейд по аптекам
Туляков приглашают на концерт симфонического оркестра Premier Orchestra
Туляков приглашают на концерт симфонического оркестра Premier Orchestra
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.