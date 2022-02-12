Пострадавший в ДТП на ул. Рязанской госпитализирован
Мужчина получил различные травмы.
В УГИБДД рассказали подробности аварии, которая случилась 12 февраля в Туле на улице Рязанской. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на встречку, врезался в Skoda Rapid, а затем в попутный Kia Rio.
В ДТП пострадал водитель ВАЗа, его госпитализировали с различными травмами.
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