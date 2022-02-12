Пострадавший в ДТП на ул. Рязанской госпитализирован

В УГИБДД рассказали подробности аварии, которая случилась 12 февраля в Туле на улице Рязанской. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на встречку, врезался в Skoda Rapid, а затем в попутный Kia Rio.

В ДТП пострадал водитель ВАЗа, его госпитализировали с различными травмами.