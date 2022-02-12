Туляков приглашают на концерт симфонического оркестра Premier Orchestra
15 февраля в Городском концертном зале санкт-петербургский симфонический оркестр Premier Orchestra представит новую программу. Билеты в продаже на Myslo!
Концерт пройдет при участии cолистов оперных театров Санкт-Петербурга. Музыканты представят новую программу, состоящую из лучших мировых рок-хитов.
Имея за плечами своей недолгой карьеры сотни концертов в России и странах близлежащего зарубежья, заключив контракт с крупным американским лейблом, коллектив решил изменить фундаментальную основу исполняемых произведений и в сотрудничестве с популярным музыкантом, аранжировщиком, продюсером, обладателем премии Grammy Полом Брайаном (Лос-Анджелес, США) подготовил программу с новыми аранжировками любимых рок-хитов. Nirvana, Linkin Park, Rammstein, Metallica, Queen и другие легенды мирового рока заиграют новыми
красками.
Также в программу включены лучшие рок-хиты русской музыки. «Король и Шут», «Кино», «Мумий Тролль» и музыка других легенд русского рока – также неотъемлемая часть программы.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
-
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
-
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
-
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Другие статьи по темам