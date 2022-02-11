Жителя Венева осудят за попытку подкупить полицейских

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Мужчина хотел за 15 тысяч рублей избежать административной ответственности за пьяную езду.

Следователи СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Веневского района. Он обвиняется в покушении на дачу взятки.

По данным пресс-службы ведомства, в ночь с 11 на 12 ноября прошлого года обвиняемый был пьян и ехал на своём автомобиле по одной из улиц райцентра. Его остановили сотрудники ДПС. Пытаясь избежать наказания, мужчина предложил полицейским 15 тысяч рублей и был задержан.

Следователями собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.