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Жителя Венева осудят за попытку подкупить полицейских
Мужчина хотел за 15 тысяч рублей избежать административной ответственности за пьяную езду.
Следователи СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Веневского района. Он обвиняется в покушении на дачу взятки.
По данным пресс-службы ведомства, в ночь с 11 на 12 ноября прошлого года обвиняемый был пьян и ехал на своём автомобиле по одной из улиц райцентра. Его остановили сотрудники ДПС. Пытаясь избежать наказания, мужчина предложил полицейским 15 тысяч рублей и был задержан.
Следователями собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.
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