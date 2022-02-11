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Жителя Венева осудят за попытку подкупить полицейских
Изображение Mayya666 с сайта Pixabay

Жителя Венева осудят за попытку подкупить полицейских

Мужчина хотел за 15 тысяч рублей избежать административной ответственности за пьяную езду.

Следователи СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Веневского района. Он обвиняется в покушении на дачу взятки.

По данным пресс-службы ведомства, в ночь с 11 на 12 ноября прошлого года обвиняемый был пьян и ехал на своём автомобиле по одной из улиц райцентра. Его остановили сотрудники ДПС. Пытаясь избежать наказания, мужчина предложил полицейским 15 тысяч рублей и был задержан.

Следователями собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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вчера, в 21:12 +3
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