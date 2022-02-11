В Туле выступит инди-трио «Космонавтов Нет»

12 февраля на сцене клуба Backstage инди-трио «Космонавтов Нет» представит новый альбом «1+1=11». Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Российское трио из Пензы, исполняющие песни в жанре рок. Как объясняют сами «космонавты», «1+1» будет равняться одиннадцати, если смотреть на мир не по правилам: записывать пятисекундные интро в виде голосовых сообщений, добавлять оркестровые аранжировки в треки, полные сарказма и делать песни без второго куплета.



Стиль музыки участники характеризуют как «ультра-кибер-рэп с легкими отголосками инди-панка». Песни группы покорят сердечки не только 20-летних, но и тех кто был ими недавно.

Помимо нового материала, на презентации альбома не обойдется без главных треков команды.

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