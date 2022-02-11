В Туле выступит инди-трио «Космонавтов Нет»
12 февраля на сцене клуба Backstage инди-трио «Космонавтов Нет» представит новый альбом «1+1=11». Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
Российское трио из Пензы, исполняющие песни в жанре рок. Как объясняют сами «космонавты», «1+1» будет равняться одиннадцати, если смотреть на мир не по правилам: записывать пятисекундные интро в виде голосовых сообщений, добавлять оркестровые аранжировки в треки, полные сарказма и делать песни без второго куплета.
Стиль музыки участники характеризуют как «ультра-кибер-рэп с легкими отголосками инди-панка». Песни группы покорят сердечки не только 20-летних, но и тех кто был ими недавно.
Стиль музыки участники характеризуют как «ультра-кибер-рэп с легкими отголосками инди-панка». Песни группы покорят сердечки не только 20-летних, но и тех кто был ими недавно.
Помимо нового материала, на презентации альбома не обойдется без главных треков команды.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.