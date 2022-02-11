На ул. Путейской в Туле легковушка врезалась в грузовик

Днем 10 февраля на ул. Путейской в Туле произошло ДТП. 37-летняя водитель Hyundai Accent совершила попутное столкновение с автопоездом в составе тягача Scania и полуприцепа Krone. За рулем грузовика находился 29-летний мужчина.

«В результате ДТП пострадала женщина — водитель автомобиля Hyundai. Она получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена», — сообщила региональная Госавтоинспекция.