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На ул. Путейской в Туле легковушка врезалась в грузовик

На ул. Путейской в Туле легковушка врезалась в грузовик

В результате происшествия пострадала водитель Hyundai Accent.

Днем 10 февраля на ул. Путейской в Туле произошло ДТП. 37-летняя водитель Hyundai Accent совершила попутное столкновение с автопоездом в составе тягача Scania и полуприцепа Krone. За рулем грузовика находился 29-летний мужчина.
 
«В результате ДТП пострадала женщина — водитель автомобиля Hyundai. Она получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:06 +4
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