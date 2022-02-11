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«Накажи автохама»: торопливого водителя ВАЗа оштрафовали за стоп-линию

«Накажи автохама»: торопливого водителя ВАЗа оштрафовали за стоп-линию

Очередной «герой» нашей рубрики понес заслуженное наказание.

Водитель «пятерки», который в момент нарушения правил дорожного движения попал в поле зрения видеорегистратора нашего читателя, получил штраф. Об этом корреспонденту Myslo сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
«Привлечен по части 2 ст. 12.12 КоАП РФ. Наказание в виде штрафа в размере 800 рублей», — уточнили в ГИБДД.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо. авто

 

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Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:31 +2
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