В Тульской области бывший капитан полиции подался в наркодельцы: теперь он лишится свободы
Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
В Щекино 31-летний бывший сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сотрудничая со следствием, 23 июля 2021 года обвиняемый получил оптовую партию синтетического наркотика массой не менее 4,16 г, которую выдал правоохранительным органам.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.
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