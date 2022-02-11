В Тульской области бывший капитан полиции подался в наркодельцы: теперь он лишится свободы

В Щекино 31-летний бывший сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следователями СУ СКР по Тульской области установлено, что в декабре 2020 года капитан полиции вступил в состав организованной группы в качестве закладчика. 2 июля 2021 года его задержали в тот момент, когда он забирал из тайника 625,4 г метадона и 30,3 г кокаина.

Сотрудничая со следствием, 23 июля 2021 года обвиняемый получил оптовую партию синтетического наркотика массой не менее 4,16 г, которую выдал правоохранительным органам.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.