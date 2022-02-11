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В Тульской области бывший капитан полиции подался в наркодельцы: теперь он лишится свободы

В Тульской области бывший капитан полиции подался в наркодельцы: теперь он лишится свободы

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

В Щекино 31-летний бывший сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Следователями СУ СКР по Тульской области установлено, что в декабре 2020 года капитан полиции вступил в состав организованной группы в качестве закладчика. 2 июля 2021 года его задержали в тот момент, когда он забирал из тайника 625,4 г метадона и 30,3 г кокаина.
 
Сотрудничая со следствием, 23 июля 2021 года обвиняемый получил оптовую партию синтетического наркотика массой не менее 4,16 г, которую выдал правоохранительным органам.
 
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:04 +2
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