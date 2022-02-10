Тулячка провалилась под крыльцо: прокуратура проводит проверку

Прокуратура Зареченского района Тулы проводит проверку по факту падения женщины под крыльцо. Напомним, ЧП случилось 8 февраля у дома № 8 на ул. М. Горького. Под 59-летней женщиной провалились ступеньки, и она рухнула под крыльцо.

Пострадавшая госпитализирована, ее состояние врачи оценивают как среднетяжелое. По нашей информации, у нее травма позвоночника.

— В ходе проверки получена техническая документация на дом, произведен осмотр на месте, получены объяснения от должностных лиц управляющей организации. Руководителю ООО УК «Комфорт» вручено постановление о возбуждении административного дела по ст. 7.22 КоАП РФ и представление об устранении нарушений, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Материалы передадут в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ.