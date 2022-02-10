новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: срочная доставка по встречке

«Накажи автохама»: срочная доставка по встречке

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Один из наших постоянных авторов прислал в редакцию очередное видео с тульских дорог. В районе ул. Павшинский Мост он встретил велосипедиста в униформе службы доставки, который вопреки правилам дорожного движения спешил куда-то по встречной полосе.
 
Напомним, велосипед — транспортное средство, а значит, управляющий им человек обязан выполнять ПДД, как и другие участники дорожного движения.
 
«Еду, смотрю направо, пропускают ли меня с моста, справа. Этот хоть был в яркой зелёной одежде и не завалился», — прокомментировал автор видео.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 
Сюжет: Накажи автохама
«Накажи автохама»: BMW припарковался на пешеходной дорожке и вынудил обходить его по проезжей части
Дежурная часть
«Накажи автохама»: BMW припарковался на пешеходной дорожке и вынудил обходить его по проезжей части
сегодня, в 13:41, 21 1264 5
«Накажи автохама»: иногда в остановке может померещиться парковка
Дежурная часть
«Накажи автохама»: иногда в остановке может померещиться парковка
вчера, в 19:01, 184 2689 11
«Накажи автохама»: водитель Land Rover забыл, что существуют правила дорожного движения?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: водитель Land Rover забыл, что существуют правила дорожного движения?
вчера, в 16:07, 61 4530 7
«Накажи автохама»: в Туле BMW X5 с картонкой на номере проехался по встречке
Дежурная часть
«Накажи автохама»: в Туле BMW X5 с картонкой на номере проехался по встречке
вчера, в 11:59, 35 2432 9
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:44 +4
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка провалилась под крыльцо: прокуратура проводит проверку
Тулячка провалилась под крыльцо: прокуратура проводит проверку
Тулячка в суде поспорит с кредитным кооперативом о незаконном обременении жилья ипотекой
Тулячка в суде поспорит с кредитным кооперативом о незаконном обременении жилья ипотекой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.