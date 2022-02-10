«Накажи автохама»: срочная доставка по встречке

Один из наших постоянных авторов прислал в редакцию очередное видео с тульских дорог. В районе ул. Павшинский Мост он встретил велосипедиста в униформе службы доставки, который вопреки правилам дорожного движения спешил куда-то по встречной полосе.

Напомним, велосипед — транспортное средство, а значит, управляющий им человек обязан выполнять ПДД, как и другие участники дорожного движения.

«Еду, смотрю направо, пропускают ли меня с моста, справа. Этот хоть был в яркой зелёной одежде и не завалился», — прокомментировал автор видео.