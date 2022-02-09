Житель Новомосковска может отправиться в колонию вместо службы в армии

Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

В Новомосковске 19-летний местный житель обвиняется в уклонении от призыва на военную службу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По версии следствия, обвиняемый избегал медицинское освидетельствование и не приходил в военный комиссариат. При этом он не имел каких-либо оснований для освобождения от службы или отсрочки.

Уголовное дело передано в суд, обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.