Страшная смерть в лесу: трое похитителей из Богородицка получили по 10 и 11 лет колонии

Летом 2021 года двое мужчин и женщина привязали к дереву 32-летнего Дмитрия Ф., и он умер от асфиксии.

В Тульском областном суде завершилось рассмотрение громкого уголовного дела. На скамье подсудимых оказались жители Богородицка: 37-летний Александр Боронин, 25-летний Николай Зайцев и 33-летняя Ольга Шишлякова. Им вменяли ст. 126 ч. 3 п. «в» УК РФ.

На основании собранных Следственным комитетом и представленных прокуратурой доказательств трое жителей Богородицка признаны виновными в похищении человека, повлекшем по неосторожности его смерть.

Напомним, 1 июля прошлого года в ходе совместного времяпрепровождения Ольга Шишлякова пожаловалась Александру Боронину и Николаю Зайцеву на Дмитрия Ф., который ее обидел.

Якобы Дмитрий обещал предоставить свою квартиру, чтобы Шишлякова отметила в ней день рождения своего сына. Но праздник не состоялся, и она решила Дмитрию отомстить.

Троица, которая уже употребила алкоголь и наркотики, решила проучить Дмитрия, разыскала его и привезла «разбираться» в лес. К слову, в тот день у потерпевшего был день рождения.

Дмитрия привязали к дереву пищевой пленкой, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Снимала Шишлякова, которая повторяла, что это месть за сорванный день рождения ее сынишки...

Жертву обещали отпустить, но потом «мстители», употребив наркотики, уехали. И бросили Дмитрия Ф. привязанным к дереву.

Спустя некоторое время один из мужчин решил освободить пленника, вернулся на место и к своему ужасу обнаружил, что Дмитрий мертв. Причиной смерти стала асфиксия. Мужчина оставил тело в лесу, и троица затаилась. Правда, чуть позже они были задержаны и арестованы.

Первоначально им вменяли незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, но впоследствии их действия квалифицировали по более тяжкой статье.

Процесс по данному делу длился около двух месяцев. Приговором суда обвиняемым назначены следующие наказания:

Боронину – 11 лет исправительной колонии строгого режима, ограничение свободы на полтора года.

Шишляковой – 10 лет исправительной колонии общего режима, ограничение свободы на полтора года.

Зайцеву – 11 лет исправительной колонии строгого режима, полтора года ограничения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда от отца жертвы: каждый подсудимый должен выплатить по 500 000 рублей.