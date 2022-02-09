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В Тульской области рецидивист за пять дней совершил два разбоя, грабёж и убийство
Фото из архива MySlo

В Тульской области рецидивист за пять дней совершил два разбоя, грабёж и убийство

Злоумышленник задержан и взят под стражу. На свободе после очередной отсидки он пробыл меньше года

5 февраля в квартире одного из домов на ул. Ленина  в Белеве было найдено тело 61-летнего местного жителя с колото-резаными ранениями шеи.  Сотрудники Суворовского межрайонного следственного отдела  СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи и криминалисты вместе с сотрудниками полиции провели следственно-оперативные мероприятия и установили подозреваемого – это 32-летний ранее судимый мужчина. Кроме того, он подозревается в ограблении магазина на ул. Санаторной в Туле, которое произошло в 1 февраля. А 3 февраля он напал на продавца и случайную прохожую в Узловой. У всех потерпевших злоумышленник забрал деньги.

Уголовные дела по этим эпизодам также переданы в региональное СУ СК России и находятся в производстве следователей первого отдела по расследованию особо важных дел. Следователи проверяют причастность задержанного к другим преступлениям, он заключён под стражу.

В пресс-службе СУ СК России по Тульской области уточнили, что ранее злодей был неоднократно судим и освободился из мест лишения свободы в марте прошлого года, после отбытия наказания.

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