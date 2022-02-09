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За состоянием детских и спортивных площадок в Туле будет следить Городская служба единого заказчика

За состоянием детских и спортивных площадок в Туле будет следить Городская служба единого заказчика

Но только если они находятся на муниципальной земле. Во дворах за ними по прежнему следят УК.

За содержание и обслуживание детского игрового и спортивного оборудования, находящегося в муниципальной собственности Тулы, теперь отвечает муниципальное учреждение «Городская служба единого заказчика».

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

В документе также отмечается, что установленные в рамках муниципальных программ во дворах детские и спортивные площадки ГСЕЗ должна передать в общедолевую собственность владельцев жилья.

Служба должна взять их на баланс в течение 3 месяцев. До подписания актов приема-передачи оборудования их содержание и обслуживание осуществляется главными управлениями администрации Тулы по территориальным округам.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:22 +1
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