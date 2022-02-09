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В Тульском экзотариуме родились карликовые игрунки
Фото Тульского экзотариума.

В Тульском экзотариуме родились карликовые игрунки

Самка Энека стала мамой в пятый раз.

В Тульском экзотариуме у пары карликовых игрунок родились два малыша. Самка Энека стала мамой в пятый раз.

Дети чувствуют себя хорошо. В воспитании малышей активно участвует самец Бенек. Он для своих детенышей служит транспортом и укрытием.

Пол юных игрунок пока неизвестен, через два месяца сотрудники зоопарка смогут его уточнить и дать имена малышам.

После того как дети окрепнут и станут самостоятельными, они покинут стены экзотариума и уедут в другой государственный зоопарк, чтобы основать новую династию.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:35 +5
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