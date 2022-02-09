В Тульском экзотариуме родились карликовые игрунки

Фото Тульского экзотариума.

Самка Энека стала мамой в пятый раз.

В Тульском экзотариуме у пары карликовых игрунок родились два малыша. Самка Энека стала мамой в пятый раз.

Дети чувствуют себя хорошо. В воспитании малышей активно участвует самец Бенек. Он для своих детенышей служит транспортом и укрытием.

Пол юных игрунок пока неизвестен, через два месяца сотрудники зоопарка смогут его уточнить и дать имена малышам.

После того как дети окрепнут и станут самостоятельными, они покинут стены экзотариума и уедут в другой государственный зоопарк, чтобы основать новую династию.