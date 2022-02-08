Безработный житель Новомосковска попался на краже кофе

В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

К стражам порядка обратился директор одного из сетевых магазинов. Мужчина сообщил, что из торгового зала неизвестный гражданин украл 4 банки кофе.



Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый, безработный, 32-летний местный житель. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».