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Безработный житель Новомосковска попался на краже кофе

Безработный житель Новомосковска попался на краже кофе

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
К стражам порядка обратился директор одного из сетевых магазинов. Мужчина сообщил, что из торгового зала неизвестный гражданин украл 4 банки кофе.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый, безработный, 32-летний местный житель. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
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