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В Тульской области планируют ввести новую выплату для малоимущих и многодетных семей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области планируют ввести новую выплату для малоимущих и многодетных семей

Она будет возмещать расходы на газификацию частных домов.

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили реализацию программы догазификации в Тульской области. Бесплатное подведение газа к земельным участкам жителей проводится по поручению президента Владимира Путина.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков отметил, что в программу догазификации включено 17003 домов в 916 населенных пунктах. Заявку на газификацию туляки могут подать в МФЦ, на портале Госуслуг и на сайте Единого оператора газификации.

В правительстве Тульской области работает тематическая горячая линия: 8(800)200-71-02.

Для жителей региона предусмотрены меры социальной поддержки:

  • единовременная денежная компенсация на оплату расходов по приобретению и установке внутриквартирного газового оборудования,
  • субсидия на приобретение и установку приборов учета газа семьям (одиноко проживающим гражданам), среднедушевой доход которых не превышает 7000 рублей.

С жителями, подавшими заявки на догазификацию, уже заключено более 1500 договоров. В 2022 году планируется выполнить порядка 7000 заявок. В 2023-2024 годы – более 3500. Газопровод к границам земельного участка подводится бесплатно, а вот врезка в газопровод выполняется за счёт жителей.

Прорабатываются дополнительные меры социальной поддержки. Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что с апреля планируется ввести единовременную выплату на возмещение понесенных расходов ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников и инвалидов ВОВ, малоимущим и многодетным семьям, а также отдельным категориям инвалидов.

Алексей Дюмин поручил министерству ЖКХ координировать действия всех сторон, постоянный мониторинг выполнения региональной программы и решений Федерального штаба по догазификации. А главам администраций - проинформировать жителей о существующих мерах поддержки, условий газификации, процедуре направления заявок, заключения договоров, а также постоянно контролировать исполнение утвержденных планов-графиков газификации.

– Это поручение Президента, и спрос будет с каждого. Вы должны понимать зону вашей ответственности. Здесь необходимы тесное взаимодействие и синхронизация в работе газоснабжающих организаций и всех органов власти. Вся эта работа нацелена на улучшение жизни наших граждан, – подчеркнул Алексей Дюмин.

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