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15 ножевых за отказ пустить в гости: жителя Новомосковска осудят за покушение на убийство
Фото: архив Myslo.

15 ножевых за отказ пустить в гости: жителя Новомосковска осудят за покушение на убийство

Мужчина обиделся на подругу, с которой распивал алкоголь в сквере.

В Новомосковске 26-летний безработный местный житель обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следствия, ночью 28 июля обвиняемый распивал алкоголь с 25-летней подругой в сквере на улице Октябрьской. В какой-то момент мужчина предложил девушке продолжить возлияния у нее дома, но она ответила решительным отказом. Молодые люди поссорились, и обвиняемый 15 раз ударил подругу ножом в грудь и шею, после чего сбежал. Потерпевшая смогла доползти до отдела полиции – сотрудники вызвали скорую, и медики спасли девушке жизнь. 
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:09 0
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