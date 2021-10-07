15 ножевых за отказ пустить в гости: жителя Новомосковска осудят за покушение на убийство

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Мужчина обиделся на подругу, с которой распивал алкоголь в сквере.

В Новомосковске 26-летний безработный местный житель обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, ночью 28 июля обвиняемый распивал алкоголь с 25-летней подругой в сквере на улице Октябрьской. В какой-то момент мужчина предложил девушке продолжить возлияния у нее дома, но она ответила решительным отказом. Молодые люди поссорились, и обвиняемый 15 раз ударил подругу ножом в грудь и шею, после чего сбежал. Потерпевшая смогла доползти до отдела полиции – сотрудники вызвали скорую, и медики спасли девушке жизнь.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.