фото: Поиск71
В Тульской области волонтёры спасли слепого писателя: мужчина отправился в лес за вдохновением
Историю вызволения творческой личности описали в паблике поисково-спасательного отряда «Поиск 71».
5 февраля в 10.00 командиру отряда Алексею Евстафьеву позвонил некий Сергей. Мужчина сообщил, что вместе со знакомым, слепым писателем, застрял где-то в лесах Одоевского района. Туда мужчины поехали за вдохновением.
В процессе путешествия они съехали с трассы на проселочную дорогу, заехали в лес, где и благополучно застряли.
Сергей пытался вызволить автомобиль из снежного плена, но сдался после пары неудачных попыток. После этого он позвонил знакомой, которая и скинула ему номер волонтеров из «Поиска 71». Добровольцы выяснили, что попавшие в беду мужчины оставили машину и двинулись пешком в сторону деревни Прокудино.
Дав потерпевшим бедствие несколько рекомендаций, волонтеры выехали на место происшествия, связались с местным гарнизоном МЧС, сотрудники которого помогли вытащить из глубин леса застрявший транспорт.
Отметим, что мужчины застряли на территории частного охотхозяйства — об этом на обратном пути всех участников спасательной операции проинформировали егеря.
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