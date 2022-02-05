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За сутки туляки перевели мошенникам более 1,5 млн рублей
Фото pixabay.com.

За сутки туляки перевели мошенникам более 1,5 млн рублей

Тот случай, когда знание не сила: пострадавшие были в курсе способов обмана, но все же поверили злоумышленникам.

На территории региона продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства. Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги. 

За прошедшие сутки у шести граждан мошенниками были похищены деньги в сумме 1 миллион 528 тысяч рублей. Как оказалось, все потерпевшие знали о методах, используемых преступниками, а также о способах совершения мошенничеств, и всё равно попались на уловки злоумышленников.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах. Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищённые счета». Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена. Следовательно, если звонящий гражданину абонент сообщает о важности осуществления подобной операции, то этот человек является мошенником. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:34 +3
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