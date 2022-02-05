«Накажи автохама»: запуталась и попала в некрасивую дорожную ситуацию

Подписчик поделился с редакцией записью с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты в районе поворота с ул. Глинки на ул. Марата в Туле. На них видно, как водитель Citroën либо не заметила перед перекрестком предписывающий дорожный знак 4.1.4 «Движение прямо или направо», либо неправильно его поняла, и чуть не заехала под «кирпич».

Справедливости ради отметим, что «наезжать» на Citroën все-таки было излишним. Призываем водителей не только соблюдать ПДД, но и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, даже если они совершили ошибку.

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