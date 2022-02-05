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«Каждому, по факту, рядом нужен человек»: в Туле выступит Zivert

«Каждому, по факту, рядом нужен человек»: в Туле выступит Zivert

26 марта в манеже центрального стадиона «Арсенал» выступит Zivert. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Zivert – винтажная пластинка в современном звучании, сверхновая звезда отечественной музыки и лейбла «Первое музыкальное»! Именно она стала голосом лозунга «Life в кайф» и разрушила мифы о том, что «каждому по факту рядом нужен человек».

Молодая, яркая, смелая, Юля посвятила всю себя музыке и завоевала не только любовь слушателей, но и уважение среди коллег. Сегодня Zivert – одна из самых востребованных артисток российского шоу бизнеса, обладательница «Золотого граммофона» за песню «Credo», наград «Артист года» и «Песня года» по версии ЖАРА Music Awards 2021, а также «Лучшая артистка» и «Лучшая коллаборация» премии New Radio Awards 2021 за совместный трек с Бастой «Неболей».
 
В 2021-м году Zivert стала одной из самых номинируемых (6 номинаций!) артисток на премии Муз-ТВ. Впереди новые победы, новая музыка и концерт в вашем городе.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:03 −2
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