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Разбойные нападения в Узловой: задержаны двое подозреваемых

Разбойные нападения в Узловой: задержаны двое подозреваемых

Предполагаемые преступники — жители Белевского района. Один из них ранее судим.

Буквально несколько часов назад сотрудники узловской полиции задержали двух подозреваемых в разбойных нападениях, о которых мы сообщали ранее. Как рассказал корреспонденту Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, задержанные — жители Белевского района. Одному из них 39 лет, и у него есть судимость.
 
«Есть обоснованные подозрения, что также эти мужчины могут быть причастны к аналогичному деянию, недавно совершенному на территории Привокзального округа Тулы. Кроме того, проверяется их причастность к другим преступлениям в Тульской области», — отметил Андрей Ярцев.
 
Напомним, вечером 3 февраля в Узловой Тульской области были совершены два разбойных нападения. Одно из преступлений сняла камера видеонаблюдения. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как в торговую точку заходит мужчина в светлых штанах, темной куртке и с маской на лице. Он вежливо, спокойным тоном разговаривает с продавцом, а когда та встает за прилавок, подходит к ней и требует деньги. Получив желаемое, преступник сразу же скрылся.
 
По информации пресс-службы региональной полиции, в тот вечер были совершены два похожих преступления. Сообщение о разбое поступило в местную дежурную часть в 21.00.
 
«Заявила женщина 1978 года рождения, что в магазине на ул. Железнодорожной неизвестный, угрожая ножом, похитил 6 тысяч рублей и мобильный телефон Honor. У женщины зафиксирован порез левой кисти. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», — прокомментировали в полиции.
 
Кроме того, примерно в 20.20 было совершено аналогичное нападение на ул. Завенягина. Там добычей преступника стали 250 рублей, которые он отобрал у 63-летней прохожей. Обошлось без пострадавших. По этому случаю также возбуждено уголовное дело.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:17 +2
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Тульская областьУзловая

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