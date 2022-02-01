новости
новости
Регистрация
В Мясново грабитель отобрал у продавца магазина деньги и мобильник

В Мясново грабитель отобрал у продавца магазина деньги и мобильник

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Днем 1 февраля в одном из магазинов на ул. Санаторной в Туле был совершен грабеж. Как стало известно Myslo, по предварительной информации, в помещение торговой точки вошел мужчина и приказал, чтобы продавец отдала ему мобильный телефон, а также деньги. Получив требуемое, грабитель скрылся.

«Заявление о происшествии зарегистрировано в установленном законом порядке. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося. Ведутся поиски подозреваемого», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

 

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:19 0
Другие статьи по темам
Событие
грабежкриминалпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле затопило улицу Комбайновую: в ней буквально тонут автомобили
В Туле затопило улицу Комбайновую: в ней буквально тонут автомобили
В Плавской колонии отменили все свидания из-за коронавируса
В Плавской колонии отменили все свидания из-за коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.