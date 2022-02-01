В Мясново грабитель отобрал у продавца магазина деньги и мобильник

Днем 1 февраля в одном из магазинов на ул. Санаторной в Туле был совершен грабеж. Как стало известно Myslo, по предварительной информации, в помещение торговой точки вошел мужчина и приказал, чтобы продавец отдала ему мобильный телефон, а также деньги. Получив требуемое, грабитель скрылся.

«Заявление о происшествии зарегистрировано в установленном законом порядке. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося. Ведутся поиски подозреваемого», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.