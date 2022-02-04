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В Узловой ранили ножом продавца: вооруженное нападение на магазин сняла камера видеонаблюдения

В Узловой ранили ножом продавца: вооруженное нападение на магазин сняла камера видеонаблюдения

Менее чем за полчаса до этого преступник совершил нападение на женщину, которая шла по улице.

Вечером 3 февраля в Узловой Тульской области были совершены два разбойных нападения на местные магазины. Одно из преступлений сняла камера видеонаблюдения. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как в торговую точку заходит мужчина в светлых штанах, темной куртке и с маской на лице. Он вежливо, спокойным тоном разговаривает с продавцом, а когда та встает за прилавок, подходит к ней и требует деньги. Получив желаемое, преступник сразу же скрылся.
 
По информации пресс-службы региональной полиции, в тот вечер были совершены два похожих преступления. Сообщение о разбое поступило в местную дежурную часть в 21.00.
 
«Заявила женщина 1978 года рождения, что в магазине на ул. Железнодорожной неизвестный, угрожая ножом, похитил 6 тысяч рублей и мобильный телефон Honor. У женщины зафиксирован порез левой кисти. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», — прокомментировали в полиции.
 
Кроме того, примерно в 20.20 было совершено аналогичное нападение на ул. Завенягина. Там добычей преступника стали 250 рублей, которые он отобрал у 63-летней прохожей. Обошлось без пострадавших. По этому случаю также возбуждено уголовное дело.
 
Расстояние между торговыми точками — менее километра. По нашей информации, есть веские основания считать, что преступления совершил один и тот же человек. Сейчас полиция занимается выяснением личности злоумышленника и установкой его местонахождения.
 
Узнали человека на видео? Помогите наказать преступника — срочно звоните в полицию!
 

 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:07 +3
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Тульская областьУзловая

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