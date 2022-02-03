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Задержанный в Левобережном мужчина порезал колеса машины своей коллеги

Задержанный в Левобережном мужчина порезал колеса машины своей коллеги

Предварительная причина – личные неприязненные отношения.

В УМВД по Тульской области Myslo подтвердили факт задержания мужчины в микрорайоне Левобережном города Тулы. В пресс-службе ведомства уточнили, что сейчас проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

По данным источника Myslo, 40-летний мужчина успел порезать колеса у красной Chevrolet, которая принадлежит его коллеге, женщине. Предварительно, причиной поступка стали личные неприязненные отношения.

Напомним, вечером 2 февраля в микрорайоне Левобережном сотрудник ЧОП задержал мужчину, который в районе ул. Восточной проколол колеса припаркованному автомобилю. У мужчины был изъят нож и травматический пистолет.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:42 +6
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