Задержанный в Левобережном мужчина порезал колеса машины своей коллеги

В УМВД по Тульской области Myslo подтвердили факт задержания мужчины в микрорайоне Левобережном города Тулы. В пресс-службе ведомства уточнили, что сейчас проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

По данным источника Myslo, 40-летний мужчина успел порезать колеса у красной Chevrolet, которая принадлежит его коллеге, женщине. Предварительно, причиной поступка стали личные неприязненные отношения.

Напомним, вечером 2 февраля в микрорайоне Левобережном сотрудник ЧОП задержал мужчину, который в районе ул. Восточной проколол колеса припаркованному автомобилю. У мужчины был изъят нож и травматический пистолет.